مدير أمن سرت يستعرض الأوضاع الأمنية داخل المدينة

اجتمع وزير الداخلية عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، بمدير أمن سرت اللواء مختار أبو سبيحة.

وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على “فيسبوك” بأن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية داخل مدينة سرت، والوقوف على المعوقات التي تواجه عَمل منتسبي المديرية وإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بمستوي العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف البيان أن الوزير استمع لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية بمدينة سرت والجهود التي تبذل في حفظ أمن المواطنين.