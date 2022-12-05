اللافي يناقش مع «وكيل داخلية الدبيبة» الأزمات التي تواجه «البريقة للنفط»

اجتمع عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الأحد، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات في حكومة عبدالحميد الدبيبة، المكلف برئاسة لجنة الأزمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، رفقة نائب رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن الاجتماع ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة من خلال آلية توزيع المنتجات النفطية.

كما استعرضت لجنة الأزمة عدداً من الحلول لتوفير الوقود بشكل دائم للمحطات في مدن الساحل الغربي والجبل.

وأكد اللافي، دعم المجلس الرئاسي الكامل لهم، مشدداً على وجوب تنفيذ الحلول التي طرحت على وجه السرعة، لتخفيف معاناة المواطنين وإنهاء أزمة نقص الوقود في القريب العاجل.