طقس دافئ نهارًا على ليبيا ودرجات الحرارة تصل إلى 27 مئوية

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تشهد ليبيا، اليوم الإثنين، طقسًا دافئًا ومستقرًا نتيجة مرتفع جوي يتمركز على الوسط، حيث ستكون درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية، ما بين (21-27) مئوية على أغلب المناطق، وفق ما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقع المركز ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر يوم غدٍ الثلاثاء على المناطق الممتدة من راس أجدير حتى الزاوية ومصراتة، كما توقع تكاثر السحب مساء يوم غدٍ على أقصى مناطق الشمال الغربي.

وتكون الرياح، بشمال غرب ليبيا، جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تكون درجات الحرارة القصوى ما بين (21-25) مئوية.

والرياح بالشمال الشرقي، شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

بينما تكون درجات الحرارة القصوى، ما بين (21- 26) مئوية ولا تتجاوز (19) على مناطق الجبل الأخضر.

أمّا جنوبًا فالرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة، بالجنوب الغربي. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 29) مئوية.

وفي الجنوب الشرقي، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-27) مئوية.