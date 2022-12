المبروك: عمليات السحب ستتضاعف عقب زيادة الرواتب ليوفر المواطنون أموالًا لشراء السلع

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك إن أزمة السيولة قديمة وعمليات سحب الودائع زادت خلال الفترة السابقة نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 70% في مطلع عام 2021، مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، والآن بعد زيادة الرواتب ستتضاعف عمليات السحب لكي يوفر المواطنون أموالًا لشراء السلع بالدرجة الأولى.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف أن أدوات السياسة النقدية معطلة في الوقت الحاضر، وعودة الثقة إلى القطاع المصرفي تحتاج إلى استقرار سياسي وأمني بالبلاد، ووضع خطط من شأنها تخفيض عرض النقود الذي يعتبر الأهم في وضع أي سياسات اقتصادية.

