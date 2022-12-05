الجهاني: شرط نجاح لقاء عقيلة والمشري في الزنتان هو توافق القوى الخارجية

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن شرط نجاح لقاء عقيلة صالح و خالد المشري في مدينة الزنتان هو أن تتوافق القوى الخارجية التي تعبث بالقضية الليبية.

وتسائل الجهاني في تصريحات صحفية: هل مدينة الزنتان على رأي واحد لتستقبل ولأول مرة اجتماعًا من هذا النوع؟، وهل يملك المبعوث الأممي فرض مكان بعينه للاجتماع داخل ليبيا؟

وأكد الجهاني: “لو كانت النوايا صادقة لاجتمعوا في خيمة وسط الصحراء أو قاربًا وسط المياه الإقليمية قد تفي بالغرض، عندما يتحصل باثيلي على إذن يكون هناك اجتماع”.

وأوضح الجهاني أن بنود أو محاور الاجتماع تخضع للتفاوض لافتاً أن الأهم هو الاجتماع ووجود إرادة حقيقية لوضع حلول للأزمة.

واضاف: “كنت على رأس اجتماعات بوزنيقة وفرضنا حلولا خارج الصندوق بدون تدخلات خارجية وفرضنا قرارنا لأن الإرادة توفرت”.

وبين الجهاني أن التوجه العام بمجلس النواب يدعم خطوات عقيلة للاجتماع مع المشري للوصول إلى حلول فيما يتعلق بالمناصب السيادية وتكوين حكومة موحدة، ولكن الذي يحصل الآن هو انسداد سياسي.