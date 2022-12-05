طبرق الطبي: العجز الذي يواجهه المستشفى بلغ حدّ انعدام مستلزمات العمليات الجراحية

أكدت رئيسة قسم الأطفال بمركز طبرق الطبي “حواء إقريش” في تصريحات صحفية أن الأجهزة التي يعمل بها المستشفى مرّ عليها 20 عام ولا توجد قطع غيار لها في السوق لصيانتها.

وأضافت “إقريش” أن العجز الذي يواجهه المستشفى، بلغ حدّ انعدام مستلزمات العمليات الجراحية وعمليات القلب.

كما أشارت إلى أن نقص المحاليل والحقن يضطر أولياء الأمور وأهالي المرضى لشرائها من الصيدليات الخارجية بأسعار باهظة.

وأضافت “إقريش” أن بعض الحالات لديها سيولة في الدم وتحتاج إلى دواء “فاكتور” غير المتوفر بالمستشفى، ويبلغ سعره 7000 دينار.

وتابعت قائلة: لم نتسلّم حاضنات جديدة منذ ما يزيد على 7 سنوات

وأضافت ، يحتاج قسم الأطفال إلى جهاز تصوير القلب “إيكو”، أجهزة تليفونية وإضاءة خاصة بالمواليد الذين يعانون من “الصفّير“

كما أشارت إلى أن ، إحصائية المواليد الخدج بقسم الأطفال من يناير حتى نوفمبر 2022، بلغت 185 طفلاً.