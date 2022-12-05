إحاطة للمبعوث الأممي حول ليبيا أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر

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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة لمناقشة الوضع في ليبيا في 16 ديسمبر الجاري، وفقًا لجدول أعمال المجلس المنشور على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.

وخلال الجلسة، سيطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبد الله باثيلي، المجلس على الوضع في البلاد. وستلي إحاطته مشاورات مع الدول الأعضاء.

وأعلن باثيلي، السبت، تعثر اجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في الزنتان تحت رعاية أممية لـ “أسباب لوجستية”، وذلك بعد أن كان مقررًا عقده أمس الأحد.

وقال باثيلي في بيان: إنه لـ “أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، ليس بالإمكان عقد الاجتماع في الزنتان”، داعيًا مجلسي النواب والدولة إلى”الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة”.

وأضاف: “إني أحث جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوار سعيا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية”.