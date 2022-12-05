الطقس في ليبيا.. أجواء دافئة نهاراً والحرارة تصل لـ 29 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار الأجواء الدافئة، خلال فترات النهار على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، االيوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 19 و29 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على أقصى المناطق الغربية، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدا على الساحل من رأس اجدير حتى الزاوية ومصراتة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و25 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فجنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية.

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وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية.