الاتجاه للإطاحة بآمر القوة المشتركة بمصراتة عمر بوغدادة.. ما السبب؟

أكدت مصادر أن هناك توجه في مدينة مصراتة للإطاحة بآمر القوة المشتركة عمر بوغدادة من على رأس القوة.

وأشارت المصادر إلى اجتماع مرتقب اليوم الإثنين، بين مجلس أعيان مصراتة وقياداتها الأمنية، لمناقشة الإطاحة ببوغدادة، من على رأس القوة، وإحالة مُذكرة بخصوصه للنائب العام.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع يأتي على خلفية قيام القوة المشتركة، التابعة للدبيبة، بالقبض على مواطنين من المدينة محسوبين على فتحي باشاغا.

وذكرت المصادر أن مجلس أعيان مصراتة يرى أن عمر بوغدادة يُغرد خارج سرب مصراتة، ويتلقى أوامره من جهات خارجية، مشيرة إلى أن الغرض من الإطاحة بعمر بوغدادة، تجريد الدبيبة من كافة القوات التي تأتمر بأوامره.

وشددت المصادر أن القوة المشتركة مصراتة تخضع لتعليمات القوات البريطانية والأمريكية الموجودة بالكلية الجوية مصراتة، موضحة أنها، ذات صيت سيء، وارتكتب العديد من جرائم الخطف والقتل في المدينة، مثل قتل المدون الشاب جاب الله الطيب الشريري، والقاء القبض على الشاب محمود أبو شعالة، واختطاف المدون حمزة التريكي، أكثر من مرة، لكشفه تجاوزات عائلة الدبيبة واختلاساتهم المالية.