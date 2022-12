إيطاليا ستظل دائمًا ملتزمة تمامًا باستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت، رئيس الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن بلادها ستظل دائمًا ملتزمة تمامًا باستقرار ليبيا. جاء ذلك عبر تغريدة على تويتر، إذ قالت ميلوني ردًا على تغريدة لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش: ” ستظل إيطاليا دائمًا ملتزمة تمامًا باستقرار ليبيا”.

Thank you @NajlaElmangoush for your words. It was a pleasure to meet you at the Rome Med Dialogues Conference. Italy will always be fully committed to Libya’s stability.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 3, 2022