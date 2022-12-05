إيطاليا ستظل دائمًا ملتزمة تمامًا باستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت، رئيس الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن بلادها ستظل دائمًا ملتزمة تمامًا باستقرار ليبيا. جاء ذلك عبر تغريدة على تويتر، إذ قالت ميلوني ردًا على تغريدة لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش: ” ستظل إيطاليا دائمًا ملتزمة تمامًا باستقرار ليبيا”.

Thank you @NajlaElmangoush for your words. It was a pleasure to meet you at the Rome Med Dialogues Conference. Italy will always be fully committed to Libya’s stability. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 3, 2022

وقالت ميلوني، في روما خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن بإمكان إيطاليا أن تقود الدور في مكافحة التطرف المتطرف وتعزيز التعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية.

وقدمت ميلوني، خلال الحوارات المتكررة (في المتوسط) التي استمرت يومين في روما، خطتها المسماة “خطة ماتي” لأفريقيا – التي سميت على اسم مؤسس إيني الراحل إنريكو ماتي الذي تفاوض على شراكات أكثر إنصافًا وتعاونًا مع البلدان المضيفة للنفط والتي كان يُنظر إليها على أنها مباشرة.