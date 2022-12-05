ليبيا.. ضبط 1100 قرص من مخدر الكبتاغون في بنغازي

ضبط أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي تاجر مخدرات بحوزته 1100 قرص من مخدر “كبتاغون”، وقطعة كبيرة الحجم من مادة يشتبه في أنها مخدر الحشيش.

وحسب بيان جهاز مكافحة المخدرات، على صفحته في موقع “فيسبوك”، أمس الأحد، جاء ذلك بعدما وردت معلومات إلى الفرع بنشاط المتهم، الذي يجلب المواد المخدرة من مدينة طبرق عبر سيارته الخاصة؛ لترويجها في بنغازي.

وأُعد كمين للمتهم لدى قدومه من طبرق، وضبط متلبسا وبحوزته تلك الكميات من المخدرات، حيث اتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

وفي الخمس، ضبط شخص يروج المخدرات وبحوزته 21 قطعة من مادية يشتبه في أنها مخدر الحشيش.

وأوقع عناصر الجهاز بالمتهم بعد كمين محكم، خلال عملية بيع وشراء، حيث اتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات الخمس.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية أمن أمساعد ضبط متهم بحوزته كيلو مخدرات عند بوابة الجرفان على الحدود الشرقية لليبيا.

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وأشارت المديرية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى تعاون قسم البحث الجنائي مع الأجهزة الأمنية المكلفة بالبوابة للقبض على المتهم وإعداد كمين، وجرى الاستدلال في الواقعة واتخاذ الإجراءات وإحالة المتهم والحرز إلى النيابة العامة.