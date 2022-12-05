بن عطية: قطر نشرت الحب والاحترام والتسامح بطريقة احترافية راقية

قال حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء السابق، إن دوافع الحب والكراهية في كرة القدم أغلبها سياسة، فالارجنتين تكره بريطانيا لأنها تحتل جزر الفوكلاند، وإيران تصارعت مع أمريكا في حرب باردة ساخنة نووية سلمية.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن صربيا تكره سويسرا لأن فريق سويسرا به لاعبين من ألبانيا (لاعب كشف صورة جاشاري الألباني).. صربيا تريد احتلال ألبانيا، وبلجيكا تكرههم وكسروا سيارات ومقاهي المغاربة لأنهم شجعوا فريق الدولة الأم.

وتابع قائلًا أن الدانمارك يكرهها الشرق لكرهها للنبي الأكرم محمد المحمود صلى الله عليه وسلم.. مبارة تونس، وتبقى فلسطين العرب الحق الموعود بزوال الكيان الصهيوني، في حين استطاعت قطر نشر الحب والإحترام والتسامح والحقيقة بطريقة احترافية راقية، وفق قوله.