ليبيا – نفت السفارة الأميركية في ليبيا وجود أية تغييرات في متطلبات منح التأشيرات للمسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

بيان صحفي صدر عن السفارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن التقارير التي تفيد بوجود تغييرات قد دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة.

ودعا البيان المواطنين الليبيين إلى زيارة موقع السفارة الإلكتروني لمعرفة المتطلبات الحالية للتأشيرات.

