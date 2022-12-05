مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يؤكد دعم القضية الفلسطينية وقيام دولة مستقلة

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، دعم قرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني في عودة حقوقه المسلوبة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العام في جلستها الخاصة بالبند 33 المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتأسف السني على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الناتجة عن أفعال سلطة الاحتلال الإسرائيلي العدائية وإقامتها للمستوطنات وضمها للأراضي والاحياء السكنية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية وال، دعا السني المجتمع الدولي لتحمل التزاماته الأخلاقية والقانونية لإنهاء هذه المعاناة وإرساء مبدأ السلام العادل وإرجاع حق الفلسطينيين الذي طال انتظاره.