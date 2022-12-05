الخوجة: الحكومة الجديدة ستكون نتاج حوار عقيلة والمشري برعاية الأمم المتحدة

أعربت عضو مجلس النواب “أسماء الخوجة” عن أملها أن يتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في إنجاز القاعدة الدستورية وتشكيل لجان تتوصل إلى آلية لتنفيذها.

وقالت في تصريحات صحفية، إن الحكومة الموحدة الجديدة ستكون نتاج حوار برعاية الأمم المتحدة، وليس من إنتاج مجلس النواب لوحده، لتجنب تكرار التجارب الفاشلة مرة أخرى.

أضافت أن الأمم المتحدة قد تجري حوارا شاملا بين مجلسي النواب والدولة على غرار حوار ملتقى الـ 75، و إذا لم يتفق مجلسا الدولة والنواب نهاية هذا الشهر سيتم البدء في تشكيل لجان الحوار، وسينتقل الأمر للبعثة الأممية وآلياتها، وسيتم انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس في جلسة الغد، إضافة إلى مناقشة بعض القوانيين كالأمن العام والنقابات.