شلقم: الروس السوفييت كان لهم وجود سياسي كبير في ليبيا

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن الزحف الاستعماري الأوروبي بدأ على القارة الأفريقية، وبعد الحرب العالمية الثانية ونشوب الحرب الباردة، بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي، دخلت القارة في حقبة سيطرة من نوع آخر، وحصلت دول أفريقية على استقلالها من الدول الأوروبية في حقبة ستينات القرن الماضي، لكن حرباً دولية ساخنة وباردة دارت بقوة فوق أرض القارة، و دعم الاتحاد السوفياتي الشيوعي حركات التحرر من الاستعمار الأوروبي والنظام العنصري في جنوب أفريقيا، لكن بعد انهيار النظام السوفياتي، تغيرت الموازين، وعاد الاستعمار الغربي إلى القارة بهيمنة شبه كاملة على ثروات القارة، وحتى على قرارها السياسي، وتكرس الوجود الغربي بالقواعد العسكرية في الكثير من الدول الأفريقية.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “القارة الأفريقية، هي الحلقة الأضعف والأقوى في المعادلة الدولية. الركض الدولي نحوها لم يتوقف منذ القرن الثامن عشر، وإن تغيرت الأقدام والخطوات والأساليب والوسائل. روسيا لم تغب عن القارة وكذلك أوروبا الغربية. تحركت قوى أخرى صاعدة اليوم نحو أرض الثروات وفي مقدمتها الصين، التي صارت الحاضر الاقتصادي الأول في أفريقيا. في سنة 1917 والسنوات التي سبقتها، تضاعف حجم التجارة الصينية مع أفريقيا سبع عشرة مرة. في ذات السنة كان حجم التجارة الأميركية مع أفريقيا 39 مليار دولار، في حين وصل حجم التجارة الصينية إلى 148 مليار دولار، وفتحت الصين أبواب جامعاتها للطلبة الأفارقة، وشجعت الشباب الصينيين على الهجرة إلى أفريقيا والزواج من الأفريقيات. تركيا تعمل بقوة على توسيع وجودها الاقتصادي والسياسي في القارة. فرنسا يتراجع وجودها العسكري والسياسي والاقتصادي في القارة بشكل غير مسبوق منذ منحها الاستقلال للدول التي كانت تحتلها” وفق قوله.

وتابع شلقم: “تعيش القارة الأفريقية اليوم صراعاً عالمياً متعدد الأطراف والقوة والأساليب، وهناك أنزلت روسيا قوتها العسكرية والأمنية والسياسية وراء الخطوط كما يقول العسكريون، أرادتها دنكرك الثانية. روسيا لها إرث قديم قوي في القارة. ليس لها تاريخ استعماري، ودعمت حركات التحرير، وتحالفت مع من اعتبرتهم قوى تقدمية في العهد السوفياتي. تحالفت مع منغستو هيلا مريم في إثيوبيا ومع سياد بري في الصومال، قبل أن يتحول إلى موالاة الغرب، وكان لها وجود سياسي في السودان ومصر وليبيا والجزائر والكونغو الديمقراطية. قدمت السلاح والخبراء العسكريين، ودرس آلاف الضباط في معاهدها وكلياتها العسكرية، واستقبلت مئات الطلبة الأفارقة في معهد باتريس لومومبا في موسكو” على حد تعبيره.