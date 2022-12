المنفي يتسلم القاعدة الدستورية الناتجة عن حراك سياسي واجتماعي ومدني

ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري المنضوين تحت مجموعة أحزاب وقوى سياسية واجتماعية ومدنية.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، شهد اللقاء تسليم المنفي نسخة من القاعدة الدستورية الناتجة عن المؤتمر.

وأضاف البيان: إن الجانبين ناقشا مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي لإنهاء كافة المراحل الانتقالية.

