انطلاق أعمال الملتقى الوطني الأول لمختاري المحلات في ليبيا 

طرابلس 05 ديسمبر 2022 (وال)- بدأت بطرابلس اليوم الإثنين أعمال الملتقى الوطني الأول لمختاري المحلات في ليبيا تحت شعار “استحقاق وطني يعزز وحدة التراب ويدعم المصالحة والاستقرار”، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأكد الدبيبة في كلمة ألقاها في الملتقى: أن الدولة تعتمد على مختاري المحلات بالتعاون مع عمداء البلديات في إيصال الخدمات إلى المواطنين وتقريبها باعتبارهم هم الأقرب إلى المواطن واحتياجاته.

وأعلن الدبيبة تحديد يوم الخامس من شهر ديسمبر كيوم وطني لمختاري المحلات في ليبيا، والعمل بداية من اليوم على تسوية مستحقات مختاري المحلات السابقة وصرف مستحقات المتوفين منهم.

كما أعلن عن تحديد كودة لمختاري المحلات في الحج، وتمكين الذين لم يؤدوا فريضة الحج منهم بأداء هذه الفريضة وتوفير بدل الاتصالات والمواصلات لهم. (وال _ طرابلس)

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