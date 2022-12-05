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ليبيا.. بدء إنشاء خط هوائي بالأعمدة الخشبية بديلة للأبراج المتضررة بسبب الرياح

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن البدء في إنشاء خط هوائي بالأعمدة الخشبية، كبديلة للأبراج التي تعرضت للانهيار بخط “العزبات _ المخيلي” بجهد 666 ك ف، وذلك بسبب الرياح القوية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت شركة الكهرباء في ليبيا، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق، عن البدء في تركيب خط كهرباء غرب أجدابيا؛ لغرض تخفيف الأحمال عن المنطقة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الخط سيسهم في تخفيف الأحمال على دوائر نقل الطاقة بالمنطقة، موضحة وضع اللمسات الأخيرة للأبراج وتركيب الفاقد منها، وتجهيز الخط لتركيب الموصلات والعوازل، متوقعة الانتهاء من الشحن والتحميل على الخط قريبًا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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