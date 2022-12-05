النائب العام يقرر حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى سيراليون

أصدرت النيابة العامة الليبية، قرارا بحبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى سيراليون بتهمة التربُّح غير مشروع.

وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن النيابة العامة أجرت تدابير قضائية، لتحقيق سلوكات مؤثمة أتاها القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى سيراليون.

وأضاف أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تصدَّى لوقائع إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فاستقرَّ لدى المحقق وجاهة الأدلة، وصحة ارتكاب المسؤول وقائع تربُّح غير مشروع.

وأوضح البيان أن المسؤول تعمَّد منع المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به، حتى انفصمت رابطة الأخير بإدارة الحسابات المصرفية، ما أتاح للمسؤول سحب عشرات الآلاف من النقد الأجنبي عقب انقطاع صلته بإطار البعثة الوظيفي.

بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول واتهامه، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وفق بيان النيابة العامة.