النويري يبحث مع الصور جهود دعم مكافحة الفساد

أخبار ليبيا 24

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الاثنين، بالنائب العام، المستشار الصديق الصور؛ وذلك في إطار متابعة ودعم جهود النائب العام في مكافحة الفساد.

وبحسب بيان المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، للوقوف على أهم القضايا التي تمس المال العام، ودعم القوانين والتشريعات خدمةً للصالح العام.

وناقش اللقاء سبل تنسيق الجهود بين جميع السلطات لمكافحة الفساد، بما في ذلك دور السلطة التشريعية من خلال الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب.

وفي 17 نوفمبر الماضي قدم عدد من السياسيين طعنا بطريق النقض في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف الصديق الصور نائبا عاما، الأمر الذي قابله موظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة بتنظيم وقفة احتجاجية رفضا للطعن.