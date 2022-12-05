الوكواك: نرحب بلقاء عقيلة والمشري في الزنتان ولا علاقة للمجلس البلدي بالسياسة

قال رئيس مجلس أعيان وحكماء وأعيان الزنتان مصطفى الوكواك، إن السبب اللوجستي وراء تأجيل اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري، هو عدم جاهزية المطار لاستقبال طائرة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفق قوله.

أضاف الوكواك في تصريحات صحفية أن: الإعمار جار بوتيرة سريعة لاستكمال صيانة المطار ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال خلال اليومين القادمين، وبعدها تكون الأسباب اللوجستية انتهت

وتابه الوكواك: “هناك قابلية كبيرة وترحيب من القبائل في مدينة الزنتان لعقد اجتماع بين عقيلة صالح وخالد المشري لحل الأزمة الراهنة، و الزنتان تحكمها قبائل وعادات اجتماعية، والمجلس البلدي مهمته تقديم الخدمات للمواطنين فقط، وليس له علاقة بالأمور الاجتماعية أو السياسية”.