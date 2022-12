ليبيا – عقدت اللجنة الوطنية لرسم سياسات وإستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب اجتماعًا دوريًا برئاسة عضوة المجلس ربيعة أبو راس.

بيان صحفي صدر عن المجلس تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن الاجتماع شهد مناقشة مسودة الوثيقة القضائية المتعلقة بأسس السياسات والإستراتيجيات.

وأضاف البيان: إن المجتمعين أقروا جملة إجراءات تفصيلية لإصدار الوثيقة وإقرار سياسة شاملة للهجرة بما يوافق القانون ويحفظ السيادة الوطنية.

