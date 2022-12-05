مؤكدا أنه سيرضى بمن سينتخب.. الدبيبة: لا طريق أمام الليبيين سوى السير نحو الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه لا طريق أمام الليبيين سوى السير نحو وضع دستور يرضى به الجميع، والتوجه إلى انتخابات عامة، لافتا إلى أنه سيرضى بمن سينتخب ومن أي منطقة في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا المنعقد في طرابلس، اليوم الإثنين، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأضاف الدبيبة: “ليس لدينا خط إلا أن نقيم دستور مهما احتاج الأمر من سنوات، يوافق عليه كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا”.

وفي السياق أعلن الدبيبة، إصدار قرار بتسوية جميع المستحقات المالية لمخاتير المحلات، وحتى الخاصة بالمتوفين منهم.

وأشار الدبيبة إلى تكليف وزارة الحكم المحلي بتأمين تنقلات واتصالات المخاتير، وإقرار عهدات شهرية من عمداء المجالس البلدية للمخاتير يستخدمونها كمصروفات شهرية لمهامهم، وإنشاء وحدات إدارية خاصة بالمخاتير في الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي، ووضع كوتة للمخاتير في قرعة الحج.

وأكد الدبيبة أن المخاتير يلعبون دورا مفصليا ومركزيا في الربط بين عامة الشعب وكل مؤسسات الدولة، ولا يمكن الاستهانة بعملهم فهم الركيزة الأولى للمصالحة الوطنية.