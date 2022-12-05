اللواء 73 والغرفة الأمنية مرزق يجريان جولة تفقدية داخل المدينة

قامت مُديريِّة أمن مرزق وَفرع إدارة إنفاذ القَانون بِالمنطقة الجنوبية والسرية الأولى بِاللواء 73 مُشاة، وَالغرفة الأمنية بمدينة مرزق، بِجولة تَّفقدية أمنية داخل المدينة

وتم خلال الجولة التفقدية، الاطلاع على الأوضاع الأمنية وَالمُجاهرة بِالأمن وَضبط المجرمين وَالخارجين عن القانون بِالمدينة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وَزير الداخلية، عصام أبو زريبة وَانطلاقاً مِن مبادئ وزارة الداخلية بِضرورة التنسيق وَالتَعاون المُشترك بين المُديريِّات وَالأجهزة الأمنية كافة؛ لِفرض الأمن وَالاستقرار بِالمُدن وَسُكانها ببوع ليبيا كافة.