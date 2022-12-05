الجهاني: لو النوايا صادقة لاجتمع عقيلة والمشري حتى في خيمة وسط الصحراء

علق عضو مجلس النواب عصام الجهاني على تأجيل لقاء رئيسا مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، في الزنتان، قائلا: “لو كانت النوايا صادقة لاجتمعا في خيمة وسط الصحراء أو قاربًا وسط المياه الإقليمية قد تفي بالغرض”.

وقال الجهاني، في تصريحات صحفية له: “شرط نجاح الاجتماع هو أن تتوافق القوى الخارجية التي تعبث بالقضية الليبية، وهل مدينة الزنتان على رأي واحد لتستقبل ولأول مرة اجتماعًا من هذا النوع، وهل يملك المبعوث الأممي فرض مكان بعينه للاجتماع داخل ليبيا؟”.

وأضاف “عندما يتحصل باثيلي على إذن يكون هناك اجتماع، فبنود أو محاور الاجتماع تخضع للتفاوض والأهم هو الاجتماع ووجود إرادة حقيقية لوضع حلول للأزمة”.

وتابع “كنت على رأس اجتماعات بوزنيقة وفرضنا حلولا خارج الصندوق بدون تدخلات خارجية وفرضنا قرارنا لأن الإرادة توفرت، والتوجه العام بمجلس النواب يدعم خطوات عقيلة للاجتماع مع المشري للوصول إلى حلول فيما يتعلق بالمناصب السيادية وتكوين حكومة موحدة، ولكن الذي يحصل الآن هو انسداد سياسي”.