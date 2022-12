قسم الأطفال بمركز طبرق الطبي: أجهزة المستشفى مرّ عليها 20 عامًا ولا توجد قطع غيار لها

ليبيا – قالت رئيسة قسم الأطفال بمركز طبرق الطبي حواء اقريش إن العجز الذي يواجهه المستشفى، بلغ حدّ انعدام مستلزمات العمليات الجراحية وعمليات القلب التي يحتاجها الطفل الذي يعاني عيبًا خَلْقيًا.

اقريش أشارت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن نقص المحاليل والحقن، يضطر أولياء الأمور وأهالي المرضى إلى شرائها من الصيدليات الخارجية بأسعار باهظة.

وبيّنت أن بعض الحالات لديها سيولة في الدم، وتحتاج إلى دواء “فاكتور” غير المتوفر بالمستشفى، ويبلغ سعره 7000 دينار.

وتابعت: “لم نتسلّم حاضنات جديدة منذ ما يزيد على 7 سنوات، الأجهزة التي يعمل بها المستشفى مرّ عليها 20 عامًا، ولا توجد قطع غيار لها في السوق لصيانتها”.

وشددت على أن قسم الأطفال يحتاج إلى جهاز تصوير القلب “إيكو”، وأجهزة تليفونية وإضاءة خاصة بالمواليد الذين يعانون من “الصفّير”.

وأفادت أن إحصائية المواليد الخُدَّج بقسم الأطفال من يناير حتى نوفمبر 2022، بلغت 185 طفلًا.

