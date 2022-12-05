 دبيبة يعلن تسوية جميع المستحقات المالية لمخاتير المحلات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، أنه أصدر قرارا بتسوية جميع المستحقات المالية لمخاتير المحلات، وحتى الخاصة بالمتوفين منهم.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا المنعقد في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، الذي بثته منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وأوضح دبيبة أنه تم تكليف وزارة الحكم المحلي بتأمين تنقلات واتصالات المخاتير، وإقرار عهدات شهرية من عمداء المجالس البلدية للمخاتير يستخدمونها كمصروفات شهرية لمهامهم، وإنشاء وحدات إدارية خاصة بالمخاتير في الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي، ووضع كوتة للمخاتير في قرعة الحج.

وأكد الدبيبة أن المخاتير يلعبون دورا مفصليا ومركزيا في الربط بين عامة الشعب وكل مؤسسات الدولة، ولا يمكن الاستهانة بعملهم فهم الركيزة الأولى للمصالحة الوطنية.