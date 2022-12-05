الدبيبة: لن نسلم السلطة إلا بعد الاتفاق على الدستور ولو بعد 30 سنة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية عبدالحميد الدبيبة، خلال مشاركته في “الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا”، أنه لن يتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، حتى لو استغرق الأمر 30 سنة قادمة.

الدبيبة، أضاف في كلمته اليوم الإثنين: “شعارنا في هذه المرحلة لا حروب ولا عودة للقتال مرة أخرى”.

وتابع : “ضيعنا بلادنا بثمن بخس في السنوات الماضية، وخيراتنا تسد كل ما نريده ونعيش في هناء”.

وواصل: “نريد أن نسير إلى طريق الانتخابات و الدستور ومن يأتي سنحترموه ونسلم له الحكم”. مؤكدا أنه لا حل للأزمة إلا بإقامة دستور يوافق عليه الليبيون لإجراء الانتخابات، حتى ولو بعد 10 أو 15 أو 30 سنة قادمة.

ونوه بأنه لا طريق لدينا للحل إلا الانتخابات والدستور، ومن ستأتي به سنعترف به جميعًا، مشيرا إلى أن طرابلس عاصمة كل الليبيين ولن نسمح لأحد أن يمس هذا الأمر، ولا نريد أن يقول أولادنا أننا ضيعنا بلادنا.