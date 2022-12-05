اجتماع أمني لغرفة العمليات والطوارئ لضبط المخالفات بسبها

نظّمت غرفة العمليات والطوارئ بمدنية سبها، اجتماعا أمنيا، بحضور رئيس الغرفة، وجميع الجهات الأمنية والعسكرية، والمجلس البلدي بالمدينة.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوصيات ومخرجات اللقاء الذي جمع المحامي العام ورئيس محكمة سبها، حيث تقرر وضع آلية لوقف إطلاق النار في الأفراح ومعاقبة المخالفين، وإصدار قرار بتركيب كاميرات مراقبة لكافة المحلات التجارية، وكذلك وضع حد لظاهرة التسول.

بالإضافة إلى وضع ضوابط لظاهرة الباعة المتجولين والسلخنات وتنظيم عملهم، إلزام أصحاب المباني التجارية المطلة على الطرق الرئيسية بتحسين واجهة المباني حسب الخطط الموضوعة، ووضع حد لظاهرة الكلاب الضالة التي تهدد حياة المواطنين.