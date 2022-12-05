ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 December, 2022

ناقش عضو مجلس الإدارة للاستكشاف وتطوير الاحتياطي والتخطيط والدراسات

للمؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبد الصادق اليوم الاثنين خلال اجتماع مع مدير فرع الشركة بي جي بي الصينية في ليبيا يانغ يان جون عودة الشركة لاستئناف نشاطها في ليبيا حيث أبدت رغبتها في العودة في أقرب فرصة

وأكد عبد الصادق على اتخاذ إجراءات شركة بي جي بي لإعادة فتح مكتبها في ليبيا ومباشرة العمل فيها، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة للإنتاج والصحة والسلامة والبيئة والمعلومات الفنية أحمد عمار ، ومدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، ورئيس وعضو لجنة الإدارة بشركة ناجيكو