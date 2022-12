الحصادي: الانتخابات ليست لتصفية الحسابات واللعب بمشاعر الناس

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن بعض المزايدين بالانتخابات سيكونون بين معرقلين لها ورافضين لنتائجها.

الحصادي أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن الانتخابات عملية ديمقراطية وتداول سلمي على السلطة وتجديد للشرعية.

واعتبر أن الانتخابات ليست لتصفية الحسابات وليست لعبًا بمشاعر الناس، فالانتخابات تعني الاعتراف بالنتائج.

وأضاف: “للأسف في السياسة الكذب حبله طويل”.

