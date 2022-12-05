السفير الإماراتي يحضر اجتماع البعثة الأممية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

حضر سفير دولة الإمارات لدى ليبيا، محمد علي الشامسي، الاجتماع الذي عقده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وبحسب بيان السفارة الإماراتية على تويتر، أدلى باتيلي خلال الاجتماع، ببيان عن آخر التطورات الجارية على الساحة الليبية وجهود البعثة لحل الأزمة.

وقبل أيام، التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الشيخ شخبوط آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال باتيلي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “اتفقنا على أنه يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنه اتفق مع الشيخ شخبوط آل نهيان على ضرورة تمهيد الطريق للانتخابات الليبية، التي تمنح الشعب ممثلين شرعيين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا.