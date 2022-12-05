بلدية طرابلس المركز: مستعدون لاحتواء الجميع بعيداً عن الانقسام

قالت بلدية طرابلس المركز إنها احتضنت مراسم استقبال مختاري المحلات بكل ربوع ليبيا، وتهدف هذه الفعاليات لجمع شمل كل المدن الليبية على كلمة سواء وعلى محبة الوطن، و تعتبر هذه الخطوة سابقة تؤكد دور البلديات بعمدائها وأعضاء مجالسها البلدية وكل مختاري المحلات أنهم قادرون على المحافظة على النسيج الإجتماعي والروابط الأهلية التي تخدم البلد وتعزز اللقاءات المستمرة في وطن واحد لايقبل القسمة ولا الانقسام.

أضافت في بيان: “حضور مميز وفرحة كانت من القلب لهذا الحضور المهيب، حضره عديد الشخصيات الوزارية والسياسية والنخب الثقافية من العاصمة طرابلس وعلى رأسهم السيد وزير الحكم المحلي، وفي كلمة للسيد عميد بلدية طرابلس المركز التي رحب فيها بكل الحضور أكد على دور مختاري المحلات في خدمة هذا الوطن وكذلك تشرفت بلدية طرابلس المركز بهذا الحدث الكبير “.

وتابعت: “لاننسى حفاوة الإستقبال من أهالي مدينة طرابلس القديمة الذين أضافوا للإستقبال بهجة وسرور ولوحة رائعة تعبر عن جمال طرابلس العاصمة وحب أهلها للجميع .. وإذ تؤكد بلدية طرابلس المركز عميدا وأعضاء أنها على أتم الإستعداد لإحتواء الجميع وبذل كل مافي وسعها خدمة للجميع وشعارها دائما .. طرابلس عاصمة الجميع”.