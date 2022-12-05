حكم قضائي ببراءة وزير الصحة علي الزناتي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2022

أكدت مصادر إعلامية صدور حكم قضائي ببراءة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي.

وفي نهاية يناير الماضي أصدر مكتب النائب العام في ليبيا قرارا بحبس الزناتي احتياطيا على ذمة قضايا فساد مالي وإداري قائلا إنه جري التحقيق مع الزناتي في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية والإحجام عن التقيد بالمعايير.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية كلفت نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح بمهام وزير الصحة المكلف.