انخفاض الدولار أمام الدينار في المصرف المركزي

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.84 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.1 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 5.94 دينار أمس.

وانخفض سعر الريال السعودي إلى 1.284 دينار مقابل 1.288 دينار أمس، فيما ثبت الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار وهو نفس سعر أمس، في حين انخفص الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.51 دينار أمس.

وثبتت الليرة التركية عند 0.259 دينار، وهو نفس سعر أمس.