ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل أن كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري يحلمان بالبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وتعطيل الانتخابات من خلال المبادرات الفاشلة التي تخرج منهما بين حين وآخر.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “24” قال: إن هناك توافقًا بين السلطات الأجنبية والإخوان في ليبيا لعدم ترشيح أي من العسكريين في الانتخابات الرئاسية الليبية، وهو ما يتم العمل عليه قدر الإمكان في الكثير من المبادرات التي تطرح لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وحذر عقيل من الإرادة السياسية الأجنبية التي تسيطر على البلاد وقسمتها إلى فرق سياسية متنافسة، وليست موحدة للوصول إلى حل سياسي توافقي يخرج الدولة الليبية من أزمتها.

Shares

The post عقيل: هناك توافق بين السلطات الأجنبية والإخوان في ليبيا لعدم ترشيح أي عسكري في الانتخابات الرئاسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية