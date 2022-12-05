مجلس النواب يؤكد دعم جهود النائب العام الليبي في مكافحة الفساد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، دعم جهود النائب العام، المستشار الصديق الصور، في مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال لقائه الصور في ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، للوقوف على أهم القضايا التي تمس المال العام، ودعم القوانين والتشريعات خدمةً للصالح العام.

وحسب تدوينة النويري على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم الإثنين، ناقش اللقاء سبل تنسيق الجهود بين جميع السلطات لمكافحة الفساد، بما في ذلك دور السلطة التشريعية من خلال الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب.

وفي 17 نوفمبر الماضي، قدم عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، أبرزهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، طعنا بطريق النقض في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف الصديق الصور نائبا عاما.

وفي 24 من الشهر نفسه، نظم أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة وقفة احتجاجية رفضا للطعن، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، وطالبوا بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

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