الأرصاد: طقس مستقر وأجواء دافئة أثناء فترات النهار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقس مستقر نتيجة مرتفع جوي يتمركز علي وسط ليبيا، حيث تكون الأجواء دافئة أثناء فترات النهار ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية فتكون مابين (21-27)مْ على أغلب المناطق.

وتنبأ المركز في تقريره حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الإثنين وخلال اليومين القادمين بظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق الممتدة من راس اجدير حتى الزاوية ومصراتة، وتتكاثر السحب مساء يوم الغد على أقصى مناطق الشمال الغربي