الدبيبة: من ستأتي به الانتخابات سنعترف به جميعاً

قال رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته رفعت شعارا في هذه المرحلة لا حروب ولا يمكن العودة للاقتتال مرة أخرى، ولا حل للأزمة إلا بإقامة دستور يوافق عليه الليبيون لإجراء الانتخابات، وفق قوله.

أضاف الدبيبة في كلمته بلقاء مختاري المحلات: ” لا طريق لدينا للحل إلا الانتخابات والدستور ومن ستأتي به سنعترف به جميعاً”.

و أكد دور مختار المحلة باعتباره من ينقل صوت الأهالي للمجلس البلدي، ويمنح الإفادات الإدارية التي تعتبر وثائق رسمية ويتدخل لفض المنازعات، مؤكدا على الدور الاجتماعي لهم في وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

وتم خلال اللقاء إعلان الــ 5 ديسمبر يوماً وطنياً لمخاتير المحلات، وصرف مستحقاتهم المالية وانتظام صرف المزايا الخاصة بهم، وإنشاء وحدات إدارية بالهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي، وفي ختام اللقاء تم تكريم الحاج محمد بريدان الفرجاني، من منطقة شحات باعتباره أقدم مختار محلة في ليبيا تقديراً لدوره الإجتماعي.