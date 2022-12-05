المحجوب: زيارات المشير حفتر تكشف حجم التأييد الشعبي للجيش

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، عن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة إلى الجيش، طالما ثبتت السلامة الصحية والجنائية الخاصة بهم.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات صحفية، قال: إن “المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، مجموعات غير منضبطة وتتبع في حقيقتها الدولة بشكل صوري، ولكن ليس بشكل رسمي ممنهج، خاصة وأنهم غير متدربين”.

وأضاف: “نحن اشترطنا دائماً، ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص للانضمام بعد تلقي التدريبات وبعد التأهيل وفق الشروط الأساسية لقواعد الجيش الليبي، للانضمام عسكريا بشكل حقيقي”.

وأشار إلى أن “قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة، أبرزها الاستطلاع الجوي ووجود دوريات أرضية”.

وأكد أنه “لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر”.

وقال المحجوب: “ما هو موجود في ليبيا، يتلخص في وجود إرادة شعبية تؤيد المسار الذي قامت به القوات المسلحة الليبية في القضاء على الإرهاب والعمل على بناء دولة حقيقية”.

ولفت إلى أن الزيارات الكثيرة التي أجراها القائد العام للقوات المسلحة، خليفة حفتر، أوضحت “الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية فيما قام به قائدها من قيادة المعركة ضد الإرهاب”.