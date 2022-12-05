الدبيبة يبحث مع سفير فرنسا الوضع الاقتصادي والسياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2022

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين مع السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، الوضع الإقتصادي والسياسي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس الحكومة بحث تفاصيل اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده الخميس القادم برئاسة فرنسا والأمم المتحدة.

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الإنتخابات باعتباره الخيار الوحيد للشعب الليبي.

وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بانعقاد اليوم الليبي الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس بحضور الشركات الفرنسية.