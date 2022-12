السني: ليبيا تعمل على دعم ما يقرره الشعب الفلسطيني لإرجاع حقوقه وقيام دولته المستقلة

ليبيا – أكد مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني دعم الشعب الليبي لقضية الشعب الفلسطيني العادلة.

السني في كلمته أمام الجمعية العام في جلستها الخاصة بالبند 33 المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بحسب مانشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قال: إن ليبيا تعمل على دعم ما يقرره الشعب الفلسطيني لإرجاع حقوقه وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب السني المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في تطبيقها للقانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان.

