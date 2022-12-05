اتفاق أممي أفريقي لمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا

عقد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة، في بيان مشترك، بالتعاون الوثيق المستمر بين المنظمتين.

واستعرض رئيس المفوضية والأمين العام التقدم المحرز في تنفيذ الإطار المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الشراكة في السلام والأمن وإطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنفيذ جدول أعمال 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشاروا إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه مع الاعتراف بأن التطورات العالمية الأخيرة، بما في ذلك جائحة COVID-19، أدت إلى انتكاسة جهود السلام والأمن والتنمية.

وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود المشتركة في دفع عجلة التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلام والأمن والشباب وأجندة السلام والأمن، والقضاء على الفقر والجوع، والحد من عدم المساواة، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتحسين الصحة والرفاهية للمواطنين الأفارقة.

وحول الوضع في ليبيا، اتفق رئيس المفوضية والأمين العام على مواصلة العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الليبيين للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز تنفيذه.

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كما اتفقا على مواصلة دعم العملية السياسية الجارية التي يملكها ويقودها الليبيون والتي تيسرها الأمم المتحدة ودعم جهود الاتحاد الأفريقي لتنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية.