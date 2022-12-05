16 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا خلال أسبوع

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل ليبيا 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان له، أنه تسلم 152 عينة جرى فحصها بتقنية بس سي آر، وبلغت الحالات السالبة 136 عينة، فيما تعافت ست حالات، ولم تسجل وفيات جديدة.

وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 4%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و610 حالة منذ مارس العام 2020.

وبلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و610 حالات، و63 حالة نشطة.