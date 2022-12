ليبيا – اجتمع وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبو زريبة الأحد بمدير أمن سرت اللوء مختار أبو سبيحة.

الاِجتماع استعرض بحسب مكتب إعلام وزارة الداخلية الأوضاع الأمنية داخل مدينة سرت، وَالوقُوف على المعوقات التي تُواجه عَمل مُنتسبي المُديرية وإيجاد الحلول المناسبة، للارتقاء بمستوى العمل الأمني وَتقدِّيم أفضل الخدمات.

واِستمعَ الوزير لشروح وافية مِن قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية بالمدينة والجهُود التي تبذل في حفظ أمن المُواطنين.

Shares

The post أبوزريبة يبحث مع مدير أمن سرت الأوضاع الأمنية داخل المدينة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية