وزارة المالية: الموارد المالية لليبيا تجاوزت الـ 93 مليار دينار خلال العام الجاري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2022

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي الموارد المالية المحققة في ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 93,728,707,948 دينار.

وأكدت وزارة المالية في تقرير الإفصاح والشفافية العامة أن الإيرادات النفطية ومشتقاتها بلغت 90,325,014,275 دينار كما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى 2,459,675,908 دينار وبلغت فيمة بواقي الأرصدة عن حسابات سنوية سابقة 944,017,765 دينار.

وأشارت وزارة المالية إلى أن إيرادات مبيعات النفط ومشتقاته بلغت 66,919,600,000 دينار فيما بلغت إيرادات الضرائب والأتاوات على الشركات النفطية 23,405,414,275 دينار.

وقدرت إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 1,423,092,890 دينار وبلغت إيرادات رسوم الجمارك 232,449,270 دينار وبلغت إيرادات الاتصالات 329,538,885 دينار وبلغت أرباح مصرف ليبيا المركزي صفر كما بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 204,996,240 وبلغت رسوم الخدمات وغيرها 269,598,623 دينار