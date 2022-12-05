خلال لقائه السفير الفرنسي .. الدبيبة يُؤكد على أهمية دور فرنسا في تحشيد الموقف الدولي لدعم الانتخابات

طرابلس 05 ديسمبر 2022 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الإنتخابات بإعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش؛ لمناقشة الوضع الإقتصادي والسياسي في البلاد.

وبحث اللقاء اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده الخميس القادم برئاسة فرنسا والأمم المتحدة، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

في ختام اللقاء؛ أشاد رئيس حكومة الوحدة بإنعقاد اليوم الليبي الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس بحضور الشركات الفرنسية. (وال)

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