حكومة الوحدة ترفع حالة القوة القاهرة وتدعو الشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها بليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الليبية، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها مؤسسة النفط الليبية اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، عن رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، مرحبة بها لاستئناف نشاطها في ليبيا.

وقالت الحكومة في الإعلان إن تلك الخطوة تأتي سعياً منها لعودة الحياة لمختلفات القطاعات بالدولة الليبية وتتويجا لجهودها المبذولة لدعم قطاع النفط، وإيماء إلى توصيات المؤسسة الوطنية للنفط بشأن رفع حالة القوة القاهرة الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 6551 المؤرخ في 2022/11/24م.

وأكدت حكومة الوحدة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان عن رفع القوة القاهرة، جاء بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها.

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وطمأنة الجميع بأن ليبيا مستمرة في النهوض بقطاع النفط باعتباره المورد الأساسي لليبيا، والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، لافتة إلى أنه تم إعطاء التعليمات الجميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة التابعة للدولة الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات والظروف المناسبة لإنجاز الشركات لأعمالها.