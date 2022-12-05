الحكومة الليبية المكلفة تناقش استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة

عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، الخاصة بدراسة المشاريع الإسكانية المتوقفة، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، علي القطراني، وبحضور أعضاء اللجنة، وزراء الأشغال العامة والكهرباء والطاقات المتجددة والاستثمار والمواصلات والاتصالات والمعلوماتية والموارد المائية والعمل والتأهيل ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية.

وناقش الاجتماع المشاريع السكنية المتوقفة والمبرمة مع الشركات المنفذة لمشروعي “20000” وحدة سكنية و “5000” وحدة سكنية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الدراسة الفنية والقانونية للمشروعين المذكورين والوقوف على تفاصيلهما ونسب الإنجاز فيها والعراقيل التي حالت دون استكمالهما، إيماناً من الحكومة الليبية بضرورة إيجاد بدائل لإعادة البناء وحلحلة النقص الكبير في الوحدات السكنية في عموم البلاد.